Landkreisfestival: „Unplugged“ an einem ganz besonderen Ort

Sopranistin Susanne Rieger wurde von Robert Sittny am Flügel begleitet, später mit Rudi Kögler, Hermann Skibbe und József Balogh an Bass, Gitarre und Klarinette.

Plus Zum vierten Mal fand an zwei Abenden das Kulturfestival „ComeToGZer“ statt, dieses Mal in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen. Zum Auftakt gab es Klassik.

Besondere Orte waren es schon in der Vergangenheit: Zweimal hatte der Landkreis Günzburg mit Organisator Hermann Skibbe das Kulturfestival „ComeToGZer“ im Kloster Wettenhausen veranstaltet und im vergangenen Jahr auf dem Gelände des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg.

Am Wochenende fand es in einer etwas anderen Variante statt: in einer „Unplugged“-Version und in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen. Neue Arrangements, neue Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis neben altbekannten, sowie ein neuer Veranstaltungsort. Kunst und Kultur in einer Begegnungsstätte und Zeitzeugin – zwei Abende an einem erhabenen Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Aber auch in einer Zeit, in der man im eigenen Land leider manches Unschöne erleben müsse, hatte es Landrat Hans Reichhart formuliert.

