Laptop aus abgestelltem Paket in Ichenhausen gestohlen

Oft stellen Mitarbeiter von Paketdiensten Lieferungen an einem vereinbarten Ort ab. In Ichenhausen ging das schief, die Ware wurde zur Diebesbeute.

Je mehr Waren online bestellt werden, desto mehr Pakete werden geliefert. Die Auslieferung muss schnell gehen, daher werden Pakete wie vereinbart vor Wohnungen abgestellt. Unbekannte Personen entwendeten am Samstag in Ichenhausen ein Laptop aus einem abgestelltem Paket. Am Samstagvormittag wurde eine 29-Jährige per E-Mail darüber informiert, dass ihr ein Paket mit einem Laptop zugestellt und an ihrer Gartenhütte in der Nordendstraße abgestellt wurde.

Laptop in Ichenhausen aus bereits zugestelltem Paket gestohlen

Als die Frau das Paket kurze Zeit später holen wollte, stellte sie fest, dass es von Unbekannten geöffnet und der Laptop entwendet wurde. Der Beuteschaden beträgt mehr als 800 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)