Ichenhausen

17:00 Uhr

Leerstand in Ichenhausen: Was die Stadt dagegen unternimmt

Kein schöner Anblick mitten in Ichenhausen: In der Innenstadt stehen an die 20 Gebäude leer, teilweise verfallen sie. Dieses Gebäude hat die Stadt erworben, um es an Investoren zu verkaufen.

Plus Im Zentrum von Ichenhausen stehen rund 20 Gebäude leer. Der Stadt sind die Hände gebunden, sagt Bürgermeister Strobel. Die B16 sei "das über allem schwebende Problem".

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Es ist nicht zu übersehen. Wer durch Ichenhausen läuft oder fährt, nimmt sie immer wieder rechts und links der Straße wahr: Verwaiste Räume hinter alten Schaufensterscheiben, manche mit Pappe oder Holzbrettern verrammelt. Triste Fassaden, von denen der Putz bröckelt. Das ein oder andere Gebäude steht auch nicht erst seit Kurzem so unansehnlich und leer da, sondern seit vielen Jahren. Auf fast 20 Leerstände kommt Bürgermeister Robert Strobel bei genauem Nachzählen und sagt selbst: „Das ist zu viel.“ Woran es liegt, dass ehemalige Geschäftsräume lange Zeit ungenutzt bleiben, und mit welchen Mitteln die Stadt dem entgegenwirken will, erklärt Strobel im Gespräch mit unserer Zeitung. Zuletzt habe es auch positive Veränderungen gegeben.

Die vielen leer stehenden Räume und Gebäude sind dem Bürgermeister schon lange ein Dorn im Auge. In vorderster Front und an der Hauptachse stehend, seien sie "unübersehbar" und kein schöner Anblick. Leider seien ihm und der Verwaltung überwiegend die Hände gebunden, denn 90 Prozent der betroffenen Häuser sind Strobel zufolge in Privatbesitz. Man habe zwar ein Leerstandskataster eingeführt, sodass Eigentümer ungenutzte Wohnhäuser oder freie Bauplätze melden können, doch bedauerlicherweise sei die Rücklaufquote äußerst gering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen