Leseaktion der Eltern in der Klasse 3b

Lesen in seiner gesamten Vielfalt von Lesefreude, Leseflüssigkeit, Lesebetonung, Lesegenauigkeit bis hin zum Leseverständnis ist an der Grundschule Ichenhausen ein wichtiger Baustein im Schulprofil. In allen 17 Klassen der Grundschule wird das Lesen an jedem Schultag durch vielfältige Angebote gefördert. Die Eltern der Klasse 3b haben sich gemeinsam mit der Klassenlehrerin Ramona Pickl um ein besonderes Buchprojekt für die Kinder bemüht. Der Klassenelternsprecher Robert Hammerschmidt konnte die Eltern der Klasse 3b für ein außergewöhnliches Buchprojekt gewinnen. Die Klasseneltern haben über 80 neue Kinderbücher im Gesamtwert von 1040 Euro gekauft. Die komplette Bücherwunschliste der Klasse 3b mit hochwertigen und zertifizierten Kinderbüchern wurde von den Eltern mit großzügigen Geldspenden erfüllt, sodass Hammerschmidt alle Bücher kaufen konnte. Die Bücherübergabe durch ihn und die Eltern war für die Kinder der Start für die klasseninterne Buchausleihe und der Aufbruch in wunderbare Leseabenteuer. Die Rektorin der Grundschule Ichenhausen Cäcilia Tremmel-Wiringer hat sich gemeinsam mit der Klassenlehrerin und den Kindern sehr gefreut. Die engagierte Zusammenarbeit der Eltern der Klasse 3b mit der Schule unterstützt die Kinder auf ihrem Weg hin zu der für das Leben wichtigen Lesekompetenz. Text/Foto: Robert Hammerschmidt

