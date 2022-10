Lkw rammt wohl Mauer, Hecke und zwei Autos in Ichenhausen

Ein Schaden von über 15.000 Euro ist bei einem Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ichenhausen entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem größeren Schaden ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hochwanger Straße in Ichenhausen gekommen. Aufgrund vorgefundener Fahrzeugteile gehen die Beamtinnen und Beamten aktuell davon aus, dass ein Lastkraftwagen der Marke DAF in der engen Straße zunächst eine Mauer sowie eine Hecke in Fahrtrichtung linksseitig touchierte. Anschließend soll das größere Fahrzeug noch gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos geschrammt sein.

Polizei Günzburg bittet um Hinweise zum Unfall in Ichenhausen

Nach dem Unfallgeschehen kümmerte sich der Verursacher nicht um den entstandenen Schaden, welcher bei über 15.000 Euro anzusiedeln sein dürfte. Zeugen und Anwohner, die sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sollen sich mit der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung setzen. (AZ)