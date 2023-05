Mädchen läuft in Ichenhausen vor ein Auto und wird erfasst

Großes Glück hatte ein zehnjähriges Mädchen in Ichenhausen. Es rannte ohne zu schauen auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung wurde es vom Fahrzeug erfasst.

Ein Kind wurde in Ichenhausen am Freitag beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Laut Polizei lief es um 15.25 Uhr über die Marktstraße, als ein 31-jähriger Autofahrer gerade von der Günzburger Straße nach links in die Marktstraße abgebogen war. Unmittelbar nach der Linkskurve querte vor ihm das zehnjährige Mädchen die Fahrbahn vom östlichen zum westlichen Gehweg, ohne auf den Verkehr zu achten.

Der Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern und erfasste es frontal. Durch den Anstoß stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Es wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)