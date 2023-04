Maibaumaufstellen in Ichenhausen wird um einen Tag verschoben

Auch in Ichenhausen wird wegen der Wetterlage die für Freitag, 28. April angesetzte Maifeier verschoben. Der Maibaum wird am Samstag, 29. April aufgestellt.

Auch die Maifeier in Ichenhausen fällt am Freitag, 28. April, – wie auch in der Stadt Leipheim – im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. "Wegen des schlechten Wetters wurde das angesetzte Maibaumstellen in Ichenhausen kurzfristig verschoben und auf den darauf folgenden Tag, Samstag, 29. April ab 16 Uhr verlegt", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, die unsere Redaktion am Nachmittag erhalten hat. Auf das traditionelle Maifeiern solle die Bevölkerung dennoch nicht verzichten. Daher wurde in Windeseile alles umgeplant. Mit Ausblick auf ein besseres Wetter dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 29.April, auf viel Blasmusik, gute Stimmung und reichlich Essen und Getränke freuen. (AZ)