Mann begeht Unfallflucht bei Probefahrt in Ichenhausen

Bei einer Probefahrt ist ein Mann mit dem Auto an einem Betonpfosten hängengeblieben. Danach monierte er den Schaden beim Eigentümer. Er wollte den Wagen billiger.

Ein 48-jähriger Interessent hat am Montagabend ein zum Kauf angebotenes Fahrzeug besichtigt. Dieses stand laut Bericht der Polizei Günzburg in der Neuen Bahnhofstraße und war bereits zulassungsrechtlich abgemeldet. Um eine Probefahrt durchzuführen, brachte der Mann an dem Mercedes entstempelte Kennzeichenschilder an und fuhr rückwärts aus der Hofeinfahrt. Hierbei blieb er an einem Betonpfosten hängen, beschädigte diesen sowie das Auto.

Mann versucht in Ichenhausen den Kaufpreis des Autos zu verringern

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Probefahrt fort. Wie die Beamten weiter berichten, kam der Mann nach kurzer Zeit zum Eigentümer zurück, monierte einen Schaden an der Stoßstange und wollte somit den Kaufpreis verringern. Eine Eigenbeteiligung zum Schaden an der Betonsäule stritt der Mann ab. Diesbezüglich wurde die Polizei Günzburg hinzugezogen, welche den Sachverhalt vor Ort aufnahm. (AZ)