Mann bei Verkehrsunfall an der B16 in Ichenhausen leicht verletzt

Ein 23-Jähriger will aus einem Parkplatz fahren, dann kracht er in einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Das Auto wird auf eine Verkehrsinsel geschoben.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Günzburger Straße nach links auf die B16 aufgefahren. Da er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines Fahrzeugs eines 26-jährigen Pkw-Fahrers missachtete, kam es zur Kollision. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 26-Jährigen auf eine Verkehrsinsel geschoben. Bei dem Unfall wurde der 26-jährige Mann leicht verletzt und zur Abklärung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Günzburg gebracht, so die Beamten. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich entstanden. Gegen den 23-jährigen Pkw-Fahrer leiteten die Beamten der Polizei Günzburg ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)