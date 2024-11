Mann entfernt sich erst vom Unfallort und kehrt dann zurück

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in Ichenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Ein 59-Jähriger stand mit seinem Lastwagen in der Wilhelm-Busch-Straße, als ein 38-Jähriger mit dem Auto in die Straße einbog. Der 38-Jährige wartete zunächst hinter dem Lkw, um zu beobachten, wohin dieser fahren wollte. Der 59-jährige Fahrer setzte mit seinem Fahrzeug zurück und übersah hierbei den hinter ihm wartenden 38-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Danach setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und seine Personalien anzugeben. Der Unfallgeschädigte merkte sich das Kennzeichen, wodurch ihn eine Streifenbesatzung der Polizei Günzburg kontaktieren konnte. Der 59-Jährige kehrte daraufhin wieder an die Unfallstelle zurück. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

