Mann greift Polizisten in Ichenhausen an

Zunächst sieht es so aus, als hätte ein Mann in Ichenhausen ein medizinisches Problem. Als Polizeikräfte helfen wollen, wird er aber aggressiv.

Eine Polizeistreife war am Freitagabend in Ichenhausen in der Marktstraße unterwegs. Die Beamten wurden von einer Autofahrerin darüber informiert, dass mitten auf der Fahrbahn ein Mann liege. Die Polizisten begaben sich zu dem Mann. Zunächst sah es so aus, als läge ein medizinisches Problem vor. Die Polizisten halfen dem Mann von der Fahrbahn und verständigten einen Rettungswagen. Plötzlich fing der Mann an, die Beamten zu beleidigen und nahm eine Kampfhaltung ein. Er schlug in Richtung der Polizeibeamten, traf jedoch nicht. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Ein hinzugezogener Notarzt untersuchte ihn. Da der Mann weiter aggressiv war und sich selbst und andere akut gefährdete, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Polizeibeamte, versuchte Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (AZ)