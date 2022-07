Mann ist in Ichenhausen alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Beamte nehmen bei Verkehrskontrolle in Ichenhausen Alkoholgeruch im Wageninneren des 21-Jährigen wahr. Und das ist noch nicht alles, wie sich später ergibt.

Einer Polizeistreife fiel am späten Freitagabend gegen 23 Uhr ein in der Günztalstraße in Ichenhausen fahrendes Auto auf, das einer Kontrolle unterzogen wurde. Zunächst konnte der 21-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Da die Beamten aber Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde der junge Mann zur genauen Überprüfung der Alkoholisierung auf die Wache gebracht. Hier stellte sich heraus, dass der 21-Jährige gar keinen Führerschein besitzt. So wurde neben der Alkoholfahrt mit über 0,5 Promille auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. (AZ)