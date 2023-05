Mann pumpt Keller selbst ab und verursacht Umweltgefahr

Das Abpumpen eines Kellers in Ichenhausen hatte fast ein böses Nachspiel: Mit einer Schlauchverbindung leitete ein Mann ein Heizöl-Wasser-Gemisch in die Kanalisation.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienkomplexes hat am Sonntagmittag das Abpumpen eines seit längerer Zeit vollgelaufenen Kellers in Eigenregie übernommen. Hierzu legte der Mann nach Angaben der Polizei eine Schlauchverbindung aus dem Kellerfenster auf die Straße bis zum nächsten Gulli. Auf diese Art leerte sich zwar der Keller, doch es wurde nicht nur Wasser in die Kanalisation eingeleitet, sondern ungefähr 1600 Liter eines Heizöl-Wasser-Gemisches. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangte das Gemisch direkt in ein Auffangbecken der Kläranlage und nicht in den Umweltkreislauf. (AZ)