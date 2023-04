Mann verletzt sich bei Gartenarbeiten mit Kettensäge schwer

Er wollte den Efeu am Baum entfernen und schlug sich das Kettensägeblatt gegen den Hals. Der Schwerverletzte wurde in Ichenhausen vom Rettungshubschrauber geholt.

Am Samstag ist es gegen 15 Uhr im Garten eines Einfamilienhauses in Ichenhausen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Hausbesitzer mit einer Kettensäge schwer verletzte. Der Mann entfernte mit der Säge an einem Baum den Efeu. Als sich das Sägeblatt im Holz verklemmte, riss der Herr an der Säge und schlug sich das Kettensägeblatt gegen den Hals. Wie die Polizei Günzburg berichtet, erlitt der Mann hierbei am Hals eine stark blutende Wunde. Er konnte seine Ehefrau auf den Unfall aufmerksam machen, die den Notruf wählte. Der Mann wurde vor Ort durch den Notarzt behandelt.

Rettungshubschrauber nach Gartenunfall im Einsatz

Aufgrund der schweren Verletzung wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, der in Ichenhausen auf einem Sportplatz landete. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen zum Rettungshubschrauber verbracht und mit diesem in ein Krankenhaus geflogen. Neben dem Notarzt und den Rettungssanitätern war für die Absicherung der Hubschrauberlandung auch die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen im Einsatz. (AZ)