Freiherr-von-Stain Mittelschule hat wieder einen neuen Rektor

Für Markus Donderer fühlt es sich an wie ein Nachhausekommen. Sein Referendariat hat er einst an der Hauptschule Ichenhausen gemacht, jetzt kehrt er 25 Jahre später wieder zurück an die Freiherr-von-Stain Mittelschule – als Rektor. Zum Halbjahr hat der 54-Jährige die Stelle übernommen, die mit dem Wechsel des bisherigen Schulleiters Markus Mayer ans Staatliche Schulamt vakant gewesen war. Auch wenn jetzt viel Neues auf Donderer einprasselt, weiß er jetzt schon: „Das ist meine Traumschule.“ Ein großes Ziel hat er fest im Blick.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis