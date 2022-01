Mehrere Hundert Euro teures Fahrrad in Ichenhausen gestohlen

Die Polizei Günzburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl in Ichenhausen geben können.

Ein silberfarbenes/schwarzes Herrenmountainbike der Marke Bulls ist am vergangenen Samstag, im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr, aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße in Ichenhausen gestohlen worden. Das Fahrrad ist nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Euro wert.

Die Polizei Günzburg sucht nach Zeugen des Fahrraddiebstahls

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)