Mit der Faust zugeschlagen und Nase gebrochen

Ein 64-Jähriger schlägt einem wenige Jahre jüngeren Mann ins Gesicht. Der erleidet eine Fraktur. Die Polizei ermittelt.

In der Dienstagnacht gegen 1.30 Uhr hat ein 64-jähriger Mann in Ichenhausen die Fäuste sprechen lassen. Laut Polizei schlug er einem anderen Mann so massiv mit der Faust ins Gesicht, dass bei dem 59-Jährigen die Nase gebrochen wurde. Der Hintergrund für die Tat ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)