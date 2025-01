Mit Leidenschaft und Können: Erfolgreiche Schüler beim Concertino-Wettbewerb

Der Concertino Solo/Duo-Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbands (BBMV) ist ein renommierter Musikwettbewerb, der talentierten Nachwuchsmusikern die Möglichkeit bietet, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Wettbewerbsstruktur gliedert sich in drei Ebenen:

1. Bezirksentscheide: Für die Bezirke 8 Illertissen und 9 Neu-Ulm fand der Wettbewerb am 18. Januar 2025 in der Musikschule Senden statt. Der Bezirksentscheid Günzburg wurde am 23. November 2024 in der Musikschule Günzburg ausgetragen. 2. Verbandsentscheid: Dieser wird am 8. Februar 2025 im Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation in Ursberg stattfinden. 3. Landesentscheid: Dieser wird am 29. März 2025 in Nürnberg ausgetragen.

Ergebnisse der Schüler: Querflöte (Klasse Renate Schmucker): Esila Kocak (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung, Jule Rotter & Selina Miller (Duo): sehr guter Erfolg. Klarinette (Klasse Klaus Türk): Johanna Wank (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung, Lina Sauter (Solo): sehr guter Erfolg. Horn (Klasse Alexander Körner): Ida Kollek (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung, Emily Palesch & Finnja Keller (Duo): sehr guter Erfolg. Tuba (Klasse Hermann Schwarz): Philipp Schneider (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung, Theo Edelmann (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung. Trompete (Klasse Hermann Schwarz): Emma Madel & Katrin Ley (Duo): sehr guter Erfolg, Julia Kliems (Solo): sehr guter Erfolg, Valentin Seitz (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung, Max Schuler (Solo): ausgezeichneter Erfolg mit Weiterleitung.