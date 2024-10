„Mit Respekt und Ehrlichkeit auf Augenhöhe“: Altlandrat Hafner geehrt

„Die Gemeinden können Persönlichkeiten, die sich um sie besonders verdient gemacht haben, die Ehrenbürgerwürde verleihen.“ So steht es in der Bayerischen Gemeindeordnung. Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die eine Stadt oder eine Gemeinde an eine einzelne Bürgerin oder einen einzelnen Bürger als besonderes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung vergibt. In Ichenhausen liegt ein solches Ereignis lange zurück. Zuletzt wurde 1998 Martha Ott für ihr soziales Engagement und ihre Verdienste um die Stadt Ichenhausen mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet.

