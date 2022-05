Ichenhausen

Mittelschüler lernen in der "Schule fürs Leben" Alltagskompetenzen

Schüler und Schülerinnen bei der Abschlussveranstaltung der Projektwoche "Schule fürs Leben" an der Freiherr-von-Stain-Mittelschule Ichenhausen.

Plus Steuern und Versicherungen sind Themen, die man in der Schule normalerweise nicht behandelt. Die Mittelschule Ichenhausen organisierte dafür sogar eine Projektwoche.

Von Felix Gnoyke

Welche Versicherungen brauche ich und welches Konto passt zu mir? Wie beantrage ich einen Personalausweis? Und wie gehe ich am besten mit Stress um? Fragen, die sich viele Schülerinnen und Schüler stellen und von Schulen nur selten beantwortet werden. Anders hingegen an der Freiherr-von-Stain-Mittelschule in Ichenhausen. Dort fand eine Projektwoche zum Thema Alltagskompetenz statt. Für die Jüngeren ging es jedoch hauptsächlich um Umweltbildung. Das haben die Kinder und Jugendlichen erlebt.

