Ichenhausen

vor 33 Min.

Die Mittelschule Ichenhausen wird digitaler Vorreiter in Schwaben

Die Mittelschule wurde auserwählt, federführend am Projekt Digitale Schule der Zukunft mitzuwirken. Rektor Markus Mayer ist stolz, dass der Unterricht mit Tablets sich auszeichnet.

Von Heike Schreiber

Das Tablet ist bei den Mittelschülern in Ichenhausen nicht mehr wegzudenken. Ob im Mathe- oder Deutschunterricht, im Klassenzimmer oder beim Projekttag im Grünen, das kleine digitale Gerät ist immer im Einsatz. Es ersetzt mittlerweile bei vielen Mädchen und Buben einen Großteil der Hefte und soll im nächsten Schuljahr in mehreren Klassen sogar die meisten Schulbücher überflüssig machen. Dass die Freiherr-von-Stain-Mittelschule beim digitalen Unterrichten und Lernen so fortschrittlich ist, zahlt sich jetzt aus: Sie hat von allen Mittelschulen Schwabens den Zuschlag bekommen, beim Pilotprojekt "Digitale Schule der Zukunft" eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Rektor Markus Mayer, Schulamtsleiter Thomas Schulze und Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel sprechen von einem Glücksfall.

