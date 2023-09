Motor zu lange laufen lassen: Anwohner bedroht junges Pärchen

Ein junger Mann verabschiedet sich bei laufendem Motor von seiner Freundin. Einem Bewohner passt das überhaupt nicht, er reagiert aggressiv.

Ungehalten über einen laufenden Automotor hat sich am Sonntagabend in Ichenhausen ein Anwohner der Straße „Zu den Gärten“ gezeigt. Wie die Polizei berichtet, brachte ein junger Mann seine in gleicher Straße wohnende Freundin nach Hause. Während der Verabschiedung ließ er den Motor seines Wagens laufen.

Ein 44-jähriger Anwohner kam daraufhin zu dem jungen Pärchen und riss die Beifahrertür auf. Anschließend drohte er ihnen massive Schläge an. Es blieb allerdings bei der verbalen Androhung, so die Polizei. (AZ)