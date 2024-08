Musik & Wein beim Sommerkonzert des Liederkranz an der Günz Ichenhausen

Musik & Wein, so hieß die Einladung des Liederkranz an der Günz Ichenhausen, zu ihrem Sommerkonzert. Wunderbar dazu passte die romantische Kulisse des Ichenhauser Schlosshofes und natürlich der laue Sommerabend, sodass viele Besucher angelockt wurden. Mit Liedern vom Sommer, Sonne, Liebe und Wein, darunter viele Ohrwürmer, hat Dirigentin Gabi Hartmann mit ihren Chören, dem Liederkranz Ichenhausen und dem Männerchor vom Liederkranz Fischach, ein abwechslungsreiches Programm dargeboten. In bewährter Weise hat Katrin Lipowsky-Mader einige Lieder am Klavier feinfühlig begleitet. Ein wahrer Ohrenschmaus zwischen den Gesangsblöcken waren die Musikstücke des Ulmer Zupforchesters. Die Klänge der Mandolinen und Gitarren passten hervorragend zu diesem schönen Sommerabend. Viele Besucherstimmen lobten die Mischung aus Gesang und Musik, dazu das Gläschen Wein, im Schmuckkästchen der Ichenhauser Innenstadt. Mit Dankesworten von Vorstand Christoph Meier und dem gemeinsam gesungenen „Dankeschön und auf Wiederseh’n“ verabschiedeten sich die Chöre und hoffen natürlich auf ein Wiedersehen. Text: Marlene Vogeser/Foto:

