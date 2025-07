Musikalisches Highlight in der Pfarrkirche

„Da war Pfeffer in der Kirche!“ So brachte es Pfarrer. Frank Geilich auf den Punkt. Am Patrozinium in St. Joh. Baptist Ichenhausen ging es wirbelnd bunt zu: Da spielte das Ensemble Mestizo einfach mitreißend die Misa Criolla von Ariel Ramirez. Die lateinamerikanischen Rhythmen, auf den volkstümlichen, hispanischen Instrumenten präsentiert, rissen die Zuhörer mit. Der Tenor Guillermo Valdez aus Santiago de Chile begeisterte zusammen mit dem Hl. Geist Ensemble Günzburg. Chorleiter Anton Spengler hielt das Ganze zusammen. Spaß am Singen im Chor traf zusammen mit hoher Musikalität von einer anderen Seite der Weltkirche. Die Instrumentalisten untermalten als Zugabe den Kommuniongang mit einer fröhlichen Spritzigkeit, die schier nicht enden wollte. Zuletzt griff der Festredner, Wolfgang Graner, der selbst zehn Jahre in Argentinien Pfarrer war, zur Gitarre für ein argentinisches Tauflied. Die ganze Gemeinde sang und klatschte mit. Standing Ovations für das Ensemble Mestizo, den Tenor und das Hl. Geist Ensemble Günzburg.

