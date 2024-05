Ichenhausen

vor 18 Min.

Musikalisches Klassentreffen: Jazz up feiert 40. Geburtstag

Plus Seit 1984 gibt es die Band Jazz up. In Ichenhausen trafen sich jetzt Freunde, ehemalige und aktuelle Musiker zu einem mitreißenden Abend. Auch das Publikum machte mit.

Von Rebekka Jakob

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Wenn man dabei zu mehreren ist, natürlich noch eine ganze Menge mehr. Und wenn es sich bei der Reisegruppe gar um eine Band handelt, die seit 40 Jahren durch die Musik- und Weltgeschichte reist, dann gibt es für die Zuhörer noch viel, viel mehr zu hören als Geschichten und Anekdoten. Kein Wunder, dass so viele zuhören wollen, als die Gruppe Jazz up am Samstagabend aus 40 Jahren Bandgeschichte berichtete. Das Konzert in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen war ruckzuck ausverkauft. Trotzdem hatten viele darauf spekuliert, doch noch an der Abendkasse Einlass zu bekommen. Doch nichts zu machen, das Haus der Begegnung war an diesem Abend picke packe voll.

Die heute Band - Martin Wieland und Richard Guserle, beide Gründungsmitglieder der Band, sowie Andreas Wieland und Dominik Wiedenmann als „Jungspunde“ - genossen die musikalische Reise in die Vergangenheit sichtlich. Denn sie brachte alte Weggefährten wieder zurück, die sie teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr getroffen hatten und jetzt erstmals wieder mit auf der Bühne standen. Sozusagen ein musikalisches Klassentreffen vor begeistertem Publikum also.

