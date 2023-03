Nach Einbruch in Ichenhausener Freibad: Mutmaßliche Täter gefasst

In Ichenhausen wurde vergangenes Jahr in ein Freibad eingebrochen. Die Polizei hat nun weitere Ermittlungserkenntnisse.

In dem Zeitraum vom 16. Mai 2022 bis zum 17. Mai 2022 ist in das Freibadstüble des Freibades in Ichenhausen eingebrochen worden. Laut Angaben der Polizei wurden unter anderem die Registrierkasse mit dem enthaltenden Wechselgeld und ein Winkelschleifer entwendet. Bei dem Einbruch war ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Aufgrund der vor Ort akribisch durchgeführten Spurensicherung und der umfassenden Ermittlungen machten die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg nun zwei Tatverdächtige ausfindig. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (AZ)