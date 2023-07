Nach Fahrerflucht in Ichenhausen: Polizei sucht nach Zeugen

Ein unbekannter Fahrer beschädigte in Ichenhausen einen anderen Pkw und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei setzt nun auf Hinweise von Zeugen.

In Ichenhausen ist es am Montagnachmittag zu einem Fall von Fahrerflucht gekommen. Laut Polizeibericht wurde während einer kurzen Parkdauer gegen 16 Uhr ein VW Golf in der Straße „Hoher Brühl“ durch ein anderes Fahrzeug angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Hierzu ist die Polizeiinspektion Günzburg auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221 9190 entgegengenommen. (AZ)