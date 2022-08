Nach Unfallflucht in Ichenhausen sucht Polizei Motorradfahrer

In Ichenhausen streifte ein Motorradfahrer ein Auto, dessen Fahrerin zuvor fast einen Unfall verursacht hatte. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Ichenhausen. Am Samstag wollte gegen 13.30 Uhr eine 39-Jährige mit ihrem Auto von der Neuen Bahnhofstraße nach links in die Wiesgasse abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Die Autofahrerin und der Motorradfahrer bremsten ab und konnten so einen Zusammenstoß verhindern. Nach diesem Zwischenfall fuhr der Motorradfahrer wieder los und streifte dabei die Front des Autos der 39-Jährigen.

Er fuhr, ohne noch einmal anzuhalten, weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)