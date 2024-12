Nach Unfallflucht in Ichenhausen werden Zeugen gesucht

Beim Einfahren in die Marktstraße in Ichenhausen ist eine 90-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 14.45 Uhr mit einem auf dem Gehweg geparkten weißen Lieferwagen zusammengestoßen. Aufgrund der Verkehrssituation entfernte sich die Unfallverursacherin zunächst von der Unfallstelle und meldete sich erst später mit erheblichem Zeitverzug bei der Polizei. Der geschädigte Eigentümer des Lieferwagens konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug eine Beschädigung im Heckbereich haben muss. Der entstandene Sachschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sowie der noch unbekannte Eigentümer des Lieferwagens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

