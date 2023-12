Nach Unfallflucht: Zeugin hilft bei der Suche nach flüchtiger Fahrerin

Eine Seniorin fuhr in Ichenhausen gegen einen Gartenzaun und machte sich aus dem Staub. Eine Mitbürgerin beobachtete den Unfall führte die Polizei zu ihr.

Im Ortsteil Hochwang ist am Mittwochnachmittag eine 73-jährige Autofahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Gartenzaun im Zedernweg gefahren. Das berichtet die Polizei. Ohne sich um den Schaden am Zaun in Höhe von ungefähr 1500 Euro zu kümmern, fuhr die Frau laut Polizeibericht davon. Eine aufmerksame Mitbürgerin konnte das Unfallgeschehen beobachten. Diese benannte nach Angaben der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeugs. Hierdurch konnte die Polizei die Unfallflüchtige ausfindig machen. Auch an ihrem Auto entstand im Heckbereich ein Schaden (AZ)