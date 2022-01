Nachbarn klagen erfolgreich gegen Dorfgemeinschaftshaus in Oxenbronn

Plus Feuerwehr und Vereine wollten in Oxenbronn ein Gemeinschaftsgebäude bauen. Warum das Verwaltungsgericht Augsburg die Baugenehmigung für das Projekt aufhebt.

Schon seit etwa drei Jahren plant die Stadt Ichenhausen ein neues Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Oxenbronn. Doch der Weg dorthin ist mit einigen Hindernissen gespickt. Nachbarn haben gegen die vom Landratsamt erteilte Baugenehmigung für das Gebäude geklagt. Damit hat sich die Kreisbehörde vom Augsburger Verwaltungsgericht (VG) jetzt eine Abfuhr geholt, denn die Baugenehmigung wurde aufgehoben.