Neue Baugebiete: In Hochwang könnte ab 2026 gebaut werden

Und wieder ist die Stadt Ichenhausen bei gleich zwei geplanten Bebauungsgebieten einen Schritt vorangekommen: Sowohl für das Baugebiet „Südlich des Leitiwegs – Erweiterung II“ im Ortsteil Hochwang als auch in Oxenbronn „Östlich der Ulmer Straße“ können jetzt die Flächennutzungs- und Bebauungspläne fertiggestellt und zur Genehmigung ans Landratsamt weitergeleitet werden. Dutzende Seiten mit Stellungnahmen arbeitete Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Stadtratssitzung im Schnellverfahren ab, das Gremium hatte bei keinem Punkt Einwände. Läuft alles weiter nach Plan, könnte die Stadt bald in die Erschließungsplanung einsteigen.

