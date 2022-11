Neuer Spielplatz und Quartiersgarten sind für alle da

Plus Das Quartier in Ichenhausen hat einen hochwertigen Treffpunkt bekommen. Ein wesentlicher Baustein ist die intensive Bürgerbeteiligung.

Wo vor gar nicht allzu langer Zeit ein abbruchreifes Doppelhaus die Annastraße trist aussehen ließ, ist ein städtisches Areal entstanden, das dem verdichtet bebauten Viertel neues, fröhliches Leben einhaucht. Nun wurde der neu errichtete Storchenspielplatz und der dahinter liegende Quartiersgarten unter großer Anteilnahme der Ichenhauser Bürger eingeweiht. Umrahmt von Liedern der Storchenkindergartenkinder erfuhren die Besucherinnen und Besucher vom ungewöhnlichen Werdegang dieser neuesten Ichenhauser Attraktion.