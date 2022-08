Neues Planschbecken im Freibad Ichenhausen wird achteckig

Plus Im Juli hatte der Stadtrat Ichenhausen einen Beschluss in Sachen Freibadsanierung verschoben. Diesmal fällt die Entscheidung schnell, aber nicht ohne Gegenstimmen.

Noch vor vier Wochen sah es düster aus. Der Stadtrat konnte und wollte sich nicht für eine neue Planschbecken-Variante im Freibad entscheiden, ein Beschluss wurde verschoben. Bürgermeister Robert Strobel fürchtete gar, dass man deswegen den strengen Zeitplan nicht einhalten könne und das neue Becken zum Saisonstart im nächsten Frühjahr nicht zur Verfügung stünde. Doch innerhalb eines Monats hat sich viel getan, das planende Büro arbeitete neue Varianten aus und stellte diese in der jüngsten Sitzung vor. Und diesmal ging alles schnell, ohne lange Diskussion legte sich das Gremium auf eine Version fest – obwohl die Kosten höher als geplant sind: Achteckig soll das Becken werden, sich über zwei Ebenen erstrecken und über eine Wasserattraktion verfügen.