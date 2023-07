Neunjähriger Radfahrer verletzt 68 Jahre alten Fußgänger in Ichenhausen. Die Polizei meint, dass die Fahrradbremse des Buben nicht richtig funktioniert hat.

Ein Neunjähriger ist mit seinem Fahrrad am Donnerstagabend auf dem Gehweg in der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen unterwegs gewesen. Ebenso war dort ein 68-jähriger Fußgänger. Das Kind wollte bremsen. Wegen eines technischen Defekts der Bremse kam es jedoch zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte stürzten dabei zu Boden, zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (AZ)