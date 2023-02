Ichenhausen

12:00 Uhr

ÖPNV: Ichenhausen drängt auf zeitnahen Ausbau der Barrierefreiheit

Plus Die Stadt Ichenhausen will die Frist für eine Stellungnahme zum ÖPNV beim Landratsamt nicht verstreichen lassen. Was die Räte vom Nahverkehrsplan halten.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Der Landkreis Günzburg will die Barrierefreiheit im Nahverkehr verbessern. Dieses Thema spielte zuletzt im Kreisausschuss eine maßgebliche Rolle, es ging um die Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans. Im Zuge dessen hat jetzt die Stadt Ichenhausen die Gelegenheit dazu, zeitnah Stellung zu nehmen. Um die Frist nicht einfach so verstreichen zu lassen, debattierten die Mitglieder des Stadtrats in der jüngsten Sitzung – durchaus kontrovers. Vor allem Zweiter Bürgermeister Franz E. Zenker wollte die Kritik an Fahrzeugen nicht gelten lassen. Dass Bushaltestellen verbessert werden müssten, sei allerdings unbestritten.

