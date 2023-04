Ichenhausen-Oxenbronn

Autos stoßen in Oxenbronn zusammen: Mann bei Unfall schwer verletzt

In Oxenbronn sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Von Mario Obeser

Bei einem Autounfall ist am Sonntag in Oxenbronn ein 32-Jähriger schwer verletzt worden. Er war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Pickup gekracht.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pickup ist am Sonntagnachmittag ein Mann schwerer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Ichenhauser Ortsteil Oxenbronn. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sein Wagen mit dem Pickup kollidierte. Gegen 16.40 war ein 59-Jähriger mit seinem Pickup auf der Ulmer Straße in Oxenbronn in Richtung Ichenhausen unterwegs. Ihm kam das Auto aus Richtung der Ortsmitte entgegen, welches im Kurvenbereich, zwischen der Kreuzung Richtung Autenried und der Abzweigung Großkötz, auf die Fahrspur des Pickups geraten war. Unfall in Oxenbronn: 32-Jähriger Autofahrer wird schwer verletzt Der 32-jährige Seat-Fahrer streifte mit seinem Außenspiegel an der Fahrerseite des Pickups entlang und kollidierte schließlich mit seiner linken Front mit dem linken Heck des Ford. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Antriebswelle des Pickups herausgeschleudert und das Fahrzeug drehte sich und kam quer auf der Straße zum Stillstand. Der Seat stand nach dem Unfall ebenfalls quer. Während der Pickup-Fahrer mit dem Schrecken davon kam, zog sich der 32-Jährige nach ersten Informationen schwerere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An der Einsatzstelle kümmerten sich die Feuerwehren Oxenbronn, Rieden und Ichenhausen um die Sperrung der Ulmer Straße im betroffenen Bereich und die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Rettungsdienst, der mit Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug anrückte, versorgte den Verletzten. Der Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm, der etwas außerhalb, nahe dem Ortsausgang Oxenbronn Richtung Rieden landete, konnte ohne Patienten seinen Rückflug antreten.

