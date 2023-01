Ichenhausen

Pächterin des Ichenhauser Theatercafés denkt nicht ans Aufhören

Betina Stern betreibt das Theatercafé 2.0 in der Marktstraße in Ichenhausen. Die Lokalität wird gerne von treuen Stammgästen besucht.

Plus Betina Stern hat 2021 das Theatercafé in Ichenhausen übernommen. Ihre Stammkunden sind für sie "wie eine Familie". Gerüchte über ein Ende bezeichnet sie als "Schock".

Von Heike Schreiber

In Ichenhausen ist sie eine Institution. Betina Stern hat sich über viele Jahre einen Namen gemacht, sei es als Betreiberin der Gastwirtschaft Zur Eisenbahn, als Mieterin des Weinstübles oder als Inhaberin des Theatercafés. Letzterem gehört ihre Liebe, das kleine Schmuckstück am Marktplatz hatte sie schon einmal gepachtet, vor mehr als einem Jahr hat sie es wieder übernommen und es angesichts ihres zweiten Gastspiels umbenannt in "Theatercafé 2.0". Dass fälschlicherweise berichtet wurde, dass für das Café ein neuer Pächter gesucht werde, sei für Betina Stern und ihre Kunden ein ziemlicher Schock gewesen. Dabei denkt die 57-Jährige längst nicht ans Aufhören: "Solange wir können, machen wir es weiter."

