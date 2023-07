Partnerstädte bieten beim Stadtfest etwas fürs Auge und für den Gaumen

Zum 45. Mal findet am Wochenende das Stadtfest in Ichenhausen statt. Vor aller Augen geht die Stadt wieder eine Patenschaft mit der Bundeswehr ein.

Zum 45. Mal verwandelt sich am Wochenende die Stadtmitte von Ichenhausen in eine Festmeile: Am 15. und 16. Juli findet das traditionelle Stadtfest statt. Neben einer vielfältigen kulinarischen Auswahl – unter anderem haben Vertreter der Partnerstädte Austern und Tortellini mit im Gepäck – wartet ein umfassendes Rahmenprogramm mit Musik und ungewöhnliche Mitmachstationen auf die Besucher. Zudem wird unter den Augen der Öffentlichkeit am Samstag die Patenschaftsurkunde mit einer Patenkompanie aus Dornstadt unterzeichnet.

61 Bilder Impressionen vom 44. Stadtfest in Ichenhausen Foto: Wolfgang Kahler

Darauf ist Bürgermeister Robert Strobel besonders stolz. Jahrelang habe Ichenhausen keine Patenkompanie mehr gehabt, die 6. Kompanie des Transportbataillon 220 Günzburg hatte sich 2002 nach 17-jähriger Patenschaft von der Stadt Ichenhausen mit der Rückgabe der "Patenschaftsurkunde" verabschiedet. Nun ist Ichenhausen wieder mit der Bundeswehr verbunden, genauer gesagt mit dem Ausbildungs-/Simulationszentrum des Sanitätsregiments 3 "Alb-Donau" in Dornstadt bei Ulm. Dessen Hauptauftrag ist die sanitätsdienstliche Versorgung der Bundeswehr im Einsatz. Hierzu wird das Personal für die Auslandseinsätze fachlich qualifiziert und einsatzbereit gehalten. Da diese Unterzeichnung eine besondere ist, erklärt Strobel, erfolgt sie nicht hinter verschlossenen Türen im Rathaus, sondern in der Öffentlichkeit auf der Hauptbühne.

45. Stadtfest in Ichenhausen wird mit einem Umzug eröffnet

Eröffnet wird das Stadtfest am Samstag um 10 Uhr mit dem farbenfrohen Umzug der Vereine mit ihren Fahnenabordnungen von der Grundschule zur Hauptbühne vor der Katholischen Stadtpfarrkirche. Dort erfolgt traditionell auch der Bieranstich. Den übernehmen diesmal Oberfeldarzt Martin Teufel und Hauptmann Ulf Schmelzle von der Patenkompanie. Anschließend werden die Besucher auf mehreren Bühnen und Plätzen in der Innenstadt mit Blas- oder Rockmusik unterhalten, heimische Vereine und Gruppen treten bei Taekwondo-, Tanz- oder Zumba-Vorführungen auf.

Gespannt können die Besucher auf die Aufführung von Vertretern aus der italienischen Partnerstadt Valeggio sein: Die Tuch-Akrobatikgruppe "Performance Education" wartet mit einer eigenen Show auf. Die Italiener und Italienerinnen bieten den Gästen aber nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für den Gaumen. Erstmals werden an einem Stand frische Tortellini zur Verköstigung zubereitet. Die Partnerstadt Changé/St. Germain le Fouilloux reist nach der großen Nachfrage im vergangenen Jahr erneut mit frischen Austern an.

Und noch eine Besonderheit steht beim Stadtfest an: Am Stand der Verkehrswachten aus Günzburg und Aichach-Friedberg können die Gäste am Samstag spezielle Geräte testen, die in der Öffentlichkeit nicht so oft zum Einsatz kommen. Bereitgehalten wird neben einem Aufprall- auch ein Fahrsimulator. Wer möchte, kann sich eine "Rauschbrille" aufsetzen, die den Zustand der Beeinträchtigung durch Alkohol nachempfindet. Neu am Stadtfest-Sonntag ist ein ökumenischer Gottesdienst des katholischen Stadtpfarrers Frank Geilich und der evangelischen Kollegin Christa Auernhammer an der Hauptbühne.

