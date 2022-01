Ichenhausen

12:00 Uhr

Petra Tophofen ist Ichenhausens neue Stadtjugendpflegerin

Plus Petra Tophofen, jahrzehntelang beim BRK beschäftigt, kümmert sich jetzt als Stadtjugendpflegerin um Ichenhausens Jugend. Die 61-Jährige sprüht vor Ideen.

Von Heike Schreiber

Die Stadt Ichenhausen hat ein neues Gesicht in ihren Reihen, das vielen im Landkreis Günzburg bekannt vorkommen dürfte. Petra Tophofen, die bis 2019 beim Bayerischen Roten Kreuz im Kreisverband Günzburg gearbeitet hat, hat in Ichenhausen die vakant gewordene Stelle der Stadtjugendpflegerin übernommen. Für die gelernte Diplom-Pädagogin und Erzieherin erfüllt sich damit ein kleiner Traum. "Das ist das, was ich immer machen wollte. Das habe ich studiert, jetzt schließt sich der Kreis in meinem Berufsleben", erzählt Tophofen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen