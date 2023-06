Pkw streift beim Rangieren das Gebäude der Sparkasse in Ichenhausen

Beim Rangieren streifte ein Pkw-Fahrer das Sparkassengebäude in Ichenhausen. Die Polizei, die er selbst rief, stellte einen Schaden von knapp 200 Euro fest.

Am Mittwochabend hat sich in Ichenhausen auf einem Parkplatz vor der Sparkasse ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 34-Jähriger parkte laut Polizeibericht mit seinem Pkw rückwärts aus. Beim Rangieren streifte er mit seinem Fahrzeugheck eine Säule des Sparkassengebäudes. Es entstand nach Angaben der Beamten insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Verursacher verständigte eigenständig die Polizei. (AZ)