Polizei ahndet zwei Ladendiebstähle in Ichenhausen

Zwei Ladendiebstähle mit kleiner Beute und großer Wirkung: Eine Frau stahl Schmuck, ein Mann Fotos in einem Markt in Ichenhausen. Beides kommt zur Anzeige.

Mit zwei Ladendiebstählen in Ichenhausen beschäftigt sich die Polizeiinspektion Günzburg. Am Mittwoch wollte eine 61-jährige Frau einen Armreif in einem Verbrauchermarkt stehlen und wurde hierbei prompt vom Ladendetektiv ertappt. Den Schmuck im Wert von etwa acht Euro hätte die Frau aufgrund des mitgeführten Bargeldes auch an der Kasse regulär bezahlen können. Nun darf sie sich in einem eingeleiteten Strafverfahren für ihre Tat verantworten. Zudem erhielt sie von dem Verbrauchermarkt ein einjähriges Hausverbot ausgesprochen.

Das Diebesgut in Ichenhausen kostet nur wenige Euro

Im gleichen Markt wurde ein 19-jähriger Mann erwischt, der sich Bilder am Fotodrucker erstellen ließ und diese am Kassenbereich nicht bezahlte. Auch hier ist der Beuteschaden mit etwas mehr als zwei Euro sehr gering. Dennoch gilt dies als Straftat. Auch bei ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)