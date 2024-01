Polizei findet bei Betrunkenem auch noch Drogen

Ein stark alkoholisierter Mann in Ichenhausen kann gegenüber der Polizei nicht einmal seinen Namen nennen. Beim Durchsuchen finden die Beamten Haschisch.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Anrufer bei der Polizei eine betrunkene Person vor einem Restaurant in Ichenhausen. Die alarmierten Beamten trafen den erheblich alkoholisierten 28-jährigen Mann vor Ort an. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung Schwierigkeiten hatte seinen Namen zu nennen, wurde er der Polizei zufolge nach einem Ausweisdokument durchsucht.

Dabei fanden die Polizeibeamten eine Druckverschlusstüte mit Haschisch, die sie sicher stellten. Es wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Anschließend wurde der Mann mit einem Taxi nach Hause gefahren. (AZ)