Polizei sucht Eierwerfer: Wer hat etwas in Rieden beobachtet?

Eine Hauswand in Rieden wurde in der vergangenen Woche mit Eiern beworfen. Der Schaden beträgt ungefähr 900 Euro. Die Polizei Günzburg bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Vorfall, der zwischen dem 19. Januar, 20 Uhr, und dem 20. Januar, 9 Uhr, passiert sein soll. In diesem Zeitraum wurde die Hauswand eines Objektes in der Hauptstraße in Rieden mit Eiern beworfen. Eine Reinigung blieb bislang erfolglos, sodass laut Polizeibericht den Eigentümern ein Schaden von ungefähr 900 Euro entstanden ist. Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat und zur Überführung der Täter führen kann, nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)