Porsche beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben einen parkenden Porsche in Ichenhausen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am 28. Januar einen in der Heinrich-Sinz-Straße in Ichenhausen geparkten Porsche beschädigt. Nach Angaben der Polizei fand die Tat zwischen 13.45 Uhr und 17.30 Uhr statt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)