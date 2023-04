Ichenhausen

vor 17 Min.

Publikum erlebt in Ichenhausen eine Reise von Berlin nach New York

Plus Buffy, Thoma und Hammerschmitt bereiten den Konzertbesuchern in der Synagoge Ichenhausen einen vergnüglichen "Musikalischen Frühling".

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Sie sind immer für eine musikalische Überraschung gut: Mutter und Tochter Thoma mit Kollegin Buffy. Schon zum zehnten Mal gaben sie ein gemeinsames Konzert in der Synagoge Ichenhausen und konnten auch an diesem Samstag nach Ostern wieder überraschen. Die in zahlreichen Konzerten und auf Bühnen erfahrenen Sängerinnen aus dem klassischen Fach präsentierten im Rahmen der Konzertreihe "Musikalischer Frühling im Landkreis Günzburg" eine Reise von Berlin nach New York. Begleitet wurden sie dabei von Matthias Hammerschmitt auf dem Klavier, und nicht etwa auf einer realen Reise, die ihm seine Frau in Begleitung von drei so charmanten Damen nie und nimmer gestattet hätte, wie er augenzwinkernd als einleitende Moderation verriet.

Dieses kurze Apercu genügte, um das Flair des anderthalbstündigen Konzertes einzufangen. Klassik küsst Unterhaltung, beschwingt und meist heiter, aber dennoch immer wieder auch mit tiefen Emotionen. Insgesamt 21 Lieder, Chansons und Arien präsentierten Brigitte Thoma (Sopran), Anna-Maria Thoma (Mezzosopran) und Barbara Buffy (Alt) und konnten das Publikum vom ersten Ton an in ihren Bann ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen