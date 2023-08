Radmuttern an einem Auto in Ichenhausen gelockert

Ein Unbekannter hat die Radmuttern an drei Reifen eines geparkten Autos in Ichenhausen gelockert. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Ein 30-jähriger Autofahrer parkte sein Fahrzeug am Montag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr in der Günzburger Staße in Ichenhauen. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilte, lockerte ein unbekannter Täter in diesem Zeitraum die Radmuttern der beiden hinteren Räder. Glücklicherweise erkannte der Mann dies, noch bevor es zu einem Unfall kam.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)