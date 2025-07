Raiffeisenbank prämiert kreative Künstler

Der 55. Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ zum Thema „Echt digital“ hat seine ersten Siegerinnen und Sieger auf Ortsebene gefunden. Die Raiffeisenbank Ichenhausen prämierte die besten Bilder und Kurzfilme, in der Kategorie Quiz wurden die Gewinnerinnen und Gewinner per Los ermittelt. 660 Beiträge gingen bei der Raiffeisenbank Ichenhausen ein, darunter 451 Bilder, 38 Kurzfilme und 171 Quizlösungen. „Es ist beeindruckend, wie kreativ und tiefgründig die jungen Menschen das Thema Digitalisierung künstlerisch umsetzen“, lobte Prokurist Werner Wöhrle. Für die Gewinnerinnen und Gewinner ist das Abenteuer noch nicht vorbei: Ihre Werke werden nun der Landesjury vorgelegt. Die Landessieger haben die Chance, auf Bundesebene und im Bereich Bildgestaltung auch auf internationaler Ebene zu glänzen. Die prämierten Bilder der Siegerinnen und Sieger aus der Region sind noch bis zum 7. April in der Schalterhalle der Raiffeisenbank Ichenhausen zu den Öffnungszeiten ausgestellt.

