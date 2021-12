Raser fährt in Ichenhausen mit 90 Stundenkilometern durch den Ort

Mit 90 Kilometern pro Stunde rast ein Mann nachts durch Ichenhausen. Damit ist er der Schnellste bei einer Kontrollaktion der Polizei und muss nicht nur kräftig zahlen.

Der Bußgeldkatalog kann so scharf sein wie er will, Raser und Unbelehrbare wird es immer geben. Das zeigten auch Geschwindigkeitskontrollen in Ichenhausen, die von Beamten der Polizeiinspektion Günzburg vom Nikolausabend gegen 23.30 Uhr bis etwa 1 Uhr in der Günzburger Straße durchgeführt wurden. Dabei mussten mehrere Autofahrer beanstandet werden, die die maximal zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten.

90 Stundenkilometer in Ichenhausen: Das gibt Fahrverbot, Geldbuße und Punkte

Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 90 km/h gemessen. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld von 260 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Zudem werden zwei Punkte in dem Fahreignungsregister, der sogenannten Verkehrssünderkartei, eingetragen. (AZ)