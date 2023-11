Ichenhausen

Pogromnacht: In Ichenhausen wird an die Gräueltaten vor 85 Jahren erinnert

Den Festvortrag in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen hielt Gabriele Burmann, die ehemalige Dekanin aus Neu-Ulm.

Plus In der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen sprachen sich die Rednerinnen und Redner für ein entschlossenes "Nie wieder!" mit Blick auf die Pogromnacht aus.

Von Sandra Kraus

Über Jahrzehnte war es ein sicheres "Nie wieder!", das Deutschland in Bezug auf Antisemitismus und Judenhass nach den Gräueltaten des Holocaust prägte. Aktuell scheint es eher ein mehr oder weniger ungläubiges "Nie wieder?" mit einem großen Fragezeichen zu sein. In den Reden anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht, die sich heuer zum 85. Mal jährt und in der die unvorstellbare Gewalt gegen Juden ihren Anfang nahm, ging es deshalb nicht nur ums Erinnern an das 1938 Gewesene. Es ging auch ums Handeln im Jahr 2023.

In der Gedenkstunde, die die Arbeitsgemeinschaft gegen das Vergessen jedes Jahr in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen organisiert, sprach Landrat Hans Reichhart deutliche Worte: "Jetzt ist die Zeit, in der es wieder gilt, uns vor Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens zu stellen, zu zeigen, dass wir unsere Staatsräson nicht nur als Monstranz vor uns hertragen, sondern mit Leben erfüllen."

